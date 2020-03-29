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Якубов: Квартальнов показал себя с хорошей стороны, в «Ак Барсе» им довольны

Якубов: Квартальнов показал себя с хорошей стороны, в «Ак Барсе» им довольны
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов сохранит свой пост на следующий сезон.

«Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны. Это даже не обсуждается. Просто нужна нам неделя-две ещё, тут с этим коронавирусом ничего пока не понятно», — приводит слова Якубова РИА «Новости».

Напомним, в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. США является мировым лидером по количеству заразившихся — их более 124 тыс.

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