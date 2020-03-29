Капитан «Трактора» Калинин: на данный момент я думаю, буду ли продолжать карьеру

Капитан челябинского «Трактор» Дмитрий Калинин пока не принял решения о продолжении спортивной карьеры после завершения нынешнего сезона.

«На данный момент я думаю, буду ли продолжать карьеру», – приводит слова Калинина «Р-Спорт».

До перехода в «Трактор» многоопытный защитник в течение трёх сезонов защищал цвета московского «Спартака». В сезоне-2019/2020 39-летний Калинин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «-16».

Действующий контракт Калинина истекает 30 апреля, челябинский клуб не сделал игроку предложение о продлении соглашения.

Напомним, в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.