Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Капитан «Трактора» Калинин: на данный момент я думаю, буду ли продолжать карьеру

Капитан «Трактора» Калинин: на данный момент я думаю, буду ли продолжать карьеру
Хоккей / КХЛ 0

Капитан челябинского «Трактор» Дмитрий Калинин пока не принял решения о продолжении спортивной карьеры после завершения нынешнего сезона.

«На данный момент я думаю, буду ли продолжать карьеру», – приводит слова Калинина «Р-Спорт».

До перехода в «Трактор» многоопытный защитник в течение трёх сезонов защищал цвета московского «Спартака». В сезоне-2019/2020 39-летний Калинин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «-16».

Действующий контракт Калинина истекает 30 апреля, челябинский клуб не сделал игроку предложение о продлении соглашения.

Напомним, в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.

Щербак: в «Тракторе» меня всё устраивает. Хочу доказать, на что я способен
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020