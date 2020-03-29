У бывшего тренера «Локомотива» Майкла Пелино диагностировали коронавирус

Бывший тренер «Локомотива» Майкл Пелино сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает пресс-служба омского «Авангарда» в своём «твиттере».
«У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер «Авангарда» находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья!» — говорится в заявлении омского клуба.
Напомним, в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. США является мировым лидером по количеству заразившихся — их более 124 тыс.
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