Пелино — о коронавирусе: чувствую себя нормально. Надеюсь, худшее позади

Бывший тренер «Локомотива» и «Авангарда» Майкл Пелино, который вместе со своей женой заболел коронавирусом, рассказал, как справляется с болезнью.

«Что касается коронавируса, мы чувствуем себя нормально. Надеюсь, худшее позади и мы скоро пойдём на поправку», — приводит слова Пелино «Спорт-экспресс».

Напомним, в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. США является мировым лидером по количеству заразившихся — их более 124 тыс.