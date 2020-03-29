«По ходу Боб подцепил какую-то инфекцию». Панарин пошутил над катанием Бобровского

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал в «Инстаграме» видео тренировки голкипера клуба «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в условиях карантина.

«Ребят, по ходу Боб цепанул какую-то инфекцию всё-таки. Что-то неладное происходит», — пошутил Панарин над катанием вратаря.

Видео также доступно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тыс. человек.

Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.