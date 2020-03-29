Назаров: соглашусь, что в НХЛ нужны единицы из российского хоккея

Известный российский тренер Андрей Назаров прокомментировал слова генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского о желании российских игроков уехать за океан.

«Соглашусь, что в НХЛ нужны единицы из российского хоккея. В основной массе наши игроки будут выступать в АХЛ. И через три-четыре года они сыграют первый матч в НХЛ.

Почему же для массовки не пригласить? Вот и приглашают россиян. Всё равно средний уровень игрока КХЛ, безусловно, выше среднего уровня игрока АХЛ. В этом мы выигрываем.

Но в НХЛ попадут единицы. Впрочем, если кто-то хочет попытать судьбу — съездите. Есть много примеров, и я могу начать с 90-х, когда молодёжь уезжала. Я и сам два года пробивался наверх, только в третьем сезоне попал в НХЛ. В какой-то мере тебе должно очень повезти, чтобы звёзды на небе встали правильно, и ты на постоянной основе заиграешь в НХЛ.

В моё время были уникальные хоккеисты — Буре, Жамнов, Каспарайтис, которые с ходу пробились в основу. Теперь тоже есть условные Панарин, Овечкин, Кузнецов. Но есть масса других примеров, когда люди неплохо смотрятся в КХЛ, выступают на ведущих ролях. Но попадают в НХЛ, месяц-два — и с ними всё понятно. Потом они возвращаются домой.

Так что езжайте, смотрите. Не получится — вас всегда будут ждать в России», — приводит слова Назарова «Матч ТВ».