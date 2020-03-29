Чижов: Умарка будет сложно заменить. Возможно, «Салавату» придётся менять схему игры

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал уход из команды нападающего Линуса Умарка.

«У нас идёт стадия работы, нет понимания, кто покинет команду. Будет потолок зарплат, это больше волнует. Хотелось сохранить команду, которая у нас сейчас есть.

Присмотрели ли кого-нибудь на замену Умарку? Будет сложно его заменить. Возможно, придётся менять схему игры, когда уходит такой игрок, как Линус. Естественно, мы работаем над этим и ищем кандидатуру. И с биноклем, и без него.

Какие позиции нуждаются в усилении? Мы сейчас не можем ответить ничего конкретного по этому поводу, потому что у всех ещё действуют контракты до 30 апреля. Все позиции рассматриваются, в частности позиция легионера.

Насколько сложно найти замену Умарку? Конечно будет сложно. Здесь система меняется сразу, игра звена, команда в целом. Линус был дирижёром и главным на позиции розыгрыша большинства. Хотелось найти под уровень такого игрока, но на это есть ряд обстоятельств. Мы ищем и в зависимости от партнёров будем искать туда легионера», — приводит слова Чижова «Горобзор.ру».