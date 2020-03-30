«Локомотив»: выражаем семье Пелино сердечную поддержку в эти трудные дни

Ярославский «Локомотив» поддержал бывшего тренера команды Майкла Пелино, заразившегося коронавирусной инфекцией.
«Дорогие болельщики! У Майкла Пелино и его супруги Кимберли врачи диагностировали коронавирус. В настоящее время Майкл вместе с семьёй находится дома, в Канаде, где получает необходимую медицинскую помощь.
Сегодня агент тренера сообщил о некотором улучшении состояния его здоровья. Также в контакте по телефону с Майклом Пелино сейчас находится врач нашей команды.
ХК «Локомотив» выражает семье Пелино сердечную поддержку в эти трудные дни, желаем победы в борьбе с инфекцией и скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении клуба в «Твиттере».
Напомним, в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.
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