Суббэн: плей-офф с участием 31 команды, мне нравится эта идея

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн прокомментировал вариант продолжения сезона, при котором в плей-офф попадают все команды лиги.

«Плей-офф с участием 31 команды. Мне нравится эта идея. У нас будет шанс сыграть в плей-офф, провести значимые матчи. Даже не знаю. Быть может, я тренируюсь сейчас впустую. Давайте подождём. Там будет видно. Но я бы хотел ещё поиграть», — приводит слова Суббэна пресс-служба лиги.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса с 12 марта приостановлен регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, сроки окончания перерыва не известны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 33 тысяч человек.