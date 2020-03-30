НХЛ назвала Малкина победителем в номинации «Камбэк сезона» в составе «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин победил в номинации «Камбэк сезона» среди игроков клуба, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Во втором матче сезона Малкин получил травму и был вынужден пропустить 11 матчей. После возвращения Малкин набрал 73 (24+49) очка в 53 поединках.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин в 55 матчах забил 25 голов и сделал 49 результативных передач.

Лучшим новичком клуба признан Джон Марино. После 56 матчей нынешнего чемпионата он занимает четвёртое место по результативности среди защитников, проводящих первый сезон в НХЛ.

Самым ценным игроком клуба назвали голкипера Тристана Джерри.

Жена Малкина обеспокоена недостаточными мерами по борьбе с коронавирусом в России

В настоящее время из-за пандемии коронавируса сезон в Национальной хоккейной лиге приостановлен на неопределённый срок.

Ранее жена Малкина показала, как Евгений занимается с сыном математикой.