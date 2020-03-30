Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 30 марта

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 30 марта.

2012 год. СКА — «Динамо» М — 1:2 (второй матч серии)

Шайба Марека Квапила за две минуты до окончания основного времени матча принесла московскому клубу вторую победу в Санкт-Петербурге.

2013 год. СКА — «Динамо» М — 2:1 ОТ (пятый матч серии)

СКА одержал вторую победу кряду, благодаря чему счёт в серии стал 3-2 в пользу московского «Динамо». Победу хозяевам принесла шайба Тони Мортенссона на 19-й минуте второго овертайма.

2015 год. СКА — ЦСКА — 1:3 (третий матч серии)

«Армейцы» Москвы одержали победу в Санкт-Петербурге и оказались в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Но сделать этот шаг так и не сумели. СКА выиграл четыре матча кряду и прошёл дальше.

2017 год. «Ак Барс» — «Металлург Мг» — 1:4 (четвёртый матч серии)

Команда Ильи Воробьёва в четвёртом матче подряд переиграла «Ак Барс» и пробилась в финал Кубка Гагарина.