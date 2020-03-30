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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 30 марта

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 30 марта
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 30 марта.

2012 год. СКА — «Динамо» М — 1:2 (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
30 марта 2012, пятница. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Клепиш (Пестунов, Квапил) – 32:37' (5x5)   1:1 Рыбин (Тарасенко) – 54:40' (5x5)   1:2 Квапил (Пестунов, Новак) – 57:47' (5x5)

Шайба Марека Квапила за две минуты до окончания основного времени матча принесла московскому клубу вторую победу в Санкт-Петербурге.

2013 год. СКА — «Динамо» М — 2:1 ОТ (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
30 марта 2013, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Цветков (Сопин, Яласваара) – 48:34' (5x5)   1:1 Тихонов (Калинин, Даллман) – 52:52' (5x4)   2:1 Мортенссон (Тихонов, Торесен) – 98:02' (5x5)

СКА одержал вторую победу кряду, благодаря чему счёт в серии стал 3-2 в пользу московского «Динамо». Победу хозяевам принесла шайба Тони Мортенссона на 19-й минуте второго овертайма.

2015 год. СКА — ЦСКА — 1:3 (третий матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
30 марта 2015, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Любимов (Григоренко, А. Радулов) – 36:28' (5x5)   0:2 Денисов (Григоренко, А. Радулов) – 50:30' (5x4)   1:2 Чудинов (Ковальчук, Белов) – 51:39' (5x5)   1:3 А. Радулов (Жарков, Коротков) – 58:57' (en)

«Армейцы» Москвы одержали победу в Санкт-Петербурге и оказались в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Но сделать этот шаг так и не сумели. СКА выиграл четыре матча кряду и прошёл дальше.

2017 год. «Ак Барс» — «Металлург Мг» — 1:4 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
30 марта 2017, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коварж (Мозякин, Ли) – 05:30' (5x4)   0:2 Антипин (Мозякин, Коварж) – 10:18' (5x4)   1:2 Секач (Яруллин, Азеведу) – 18:10' (5x5)   1:3 Мозякин – 26:24' (5x5)   1:4 Платонов (Казионов) – 45:20' (5x5)

Команда Ильи Воробьёва в четвёртом матче подряд переиграла «Ак Барс» и пробилась в финал Кубка Гагарина.

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