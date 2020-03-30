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Коваленко: нужно разыграть Кубок Гагарина в серии ЦСКА — «Ак Барс». Это сохранит сезон

Коваленко: нужно разыграть Кубок Гагарина в серии ЦСКА — «Ак Барс». Это сохранит сезон
Хоккей / КХЛ 0

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением об отменённом из-за пандемии коронавируса розыгрыше Кубка Гагарина.

«Предложение профсоюза — в качестве исключения максимально усилить роль Кубков открытия. Например, в конце августа или начале сентября в серии до двух-трёх побед действующие победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина — 2019 разыгрывают Кубок Гагарина — 2020. Считаем, что такая серия ЦСКА, как действующего обладателя Кубка Гагарина, и «Ак Барса», как второго вслед за ЦСКА клуба чемпионата, привлечёт дополнительное внимание к хоккею, позволит сохранить сезон-2019/2020 для нашей истории.

Кстати, такой же сценарий предлагаем и в других лигах. Условно, в МХЛ Кубок Харламова разыгрывают Санкт-Петербург и «Локо», в ВХЛ Кубок Петрова — «Звезда» и «Сарыарка» и так далее», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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За неимением хоккея остаётся только рассуждать.
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