Эйвери — о карантине из-за коронавируса: это невероятная возможность, чтобы развить себя

Известный экс-игрок НХЛ Шон Эйвери посоветовал, чем нужно заниматься во время карантина из-за коронавируса.



«Ты просыпаешься, и следующие 10-12 часов в твоих руках. Для меня нынешняя ситуация — это огромная возможность. Вирус со временем исчезнет, и когда это случится, ты должен быть готов к жизни в заново ожившем и изменившемся мире. Я правильно питаюсь, хорошо сплю, дважды в день занимаюсь спортом. Дважды. Использую всё, что могу, делаю самые базовые упражнения, но два раза в день.



Если вы обычный рабочий человек, такого количества времени у вас никогда не было. Используйте этот шанс. Я смотрю фильмы, которые никогда раньше не смотрел. Изучаю игру актёров, читаю отзывы кинокритиков, и просмотр кино становится похож на анализ матчей.



И ещё раз: это невероятная возможность, чтобы развить себя. Когда ещё у вас будет столько свободного времени? И те, кто сможет воспользоваться этим, получат преимущество над всеми остальными. Составьте себе план и придерживайтесь его.



Не засиживайтесь допоздна — высыпайтесь, иначе на следующее утро вы будете чувствовать себя разбитыми. Занимайтесь спортом, одевайтесь нормально, даже если за весь день вас никто не увидит. Это дисциплинирует. Джинсы и рубашка — это нормально, ходить весь день в пижаме — нет. Уберитесь дома. Уберитесь даже там, где никогда раньше не убирались. Уделите хотя бы час самообразованию. Хочется выпить? Нет проблем. Хочется напиться? Не будьте лузерами. Можно позволить себе лишнего в пятницу или субботу, но не в будний день. На следующее утро вы будете разбитыми и не сможете выполнить свой план», — приводит слова Эйвери телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на североамериканский подкаст.

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