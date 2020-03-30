Хартли: сижу на карантине. Много переговоров, «Авангард» уже готовится к новому сезону

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, чем занимается в Канаде во время карантина, вызванного коронавирусом.
«Всё хорошо, мы ещё на карантине, потому что прилетели из Москвы. Друзья покупают нам продукты и оставляют их у дверей. Мы с супругой даже не виделись с детьми. Все прекрасно понимают, с чем пришлось столкнуться многим странам. Со страшным вирусом, который отнимает жизни. Ситуация не из приятных, мы должны преодолеть всё вместе. Пандемия заставляет сесть, всё подумать и осознать.
Я много смотрю хоккей. Много переговоров с „Авангардом“, уже готовимся к следующему сезону.
Впервые в моей жизни хоккей не является первоочередным вопросом. Здоровье людей и сохранённые жизни — вот что сейчас действительно важно. Люди остаются без работы, школы закрыты. Сейчас всё будто поставлено на паузу», — рассказал Хартли в интервью клубному телевидению.
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