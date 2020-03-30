Лера Кудрявцева ждёт результата теста на коронавирус. Она самоизолировалась в квартире

Телеведущая Лера Кудрявцева, жена нападающего «Сибири» Игоря Макарова, в программе «Звёзды сошлись» рассказала о масштабной вечеринке с участием Льва Лещенко. Певец на тот момент уже был заражён коронавирусом, вскоре его состояние ухудшилось, и Лещенко был отправлен в больницу. Позже его перевели в реанимацию, 26 марта самочувствие Лещенко стало лучше.



Гости мероприятия вели себя ответственно и соблюдали меры предосторожности. По словам ведущей, Лещенко поздравил именинницу Аллу Крутую и вскоре уехал. В числе остальных гостей было много людей со специальными спреями, сообщила Кудрявцева. Сама телеведущая пока ожидает результаты теста на коронавирус. Она самоизолировалась в своей квартире.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

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