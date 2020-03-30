Фазель: чеснок не облегчает боль. Но если верите в него, ешьте

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о пандемии коронавируса.
«Россиянам рекомендовали оставаться дома? Эта рекомендация на сто процентов правильная, она поможет остановить распространение вируса. Оставайтесь дома! Вы же видите, что творится в Италии и Испании. Россияне, вы должны оставаться дома. Вот я сижу дома, пробуду в своих стенах две или три недели на карантине, только по мелочи буду выходить за покупками. Нам ведь нужно думать не только о самих себе в этой ситуации, но и о других людях. И по-прежнему очень важно постоянно мыть руки.
Что как стоматолог могу посоветовать людям, у которых сейчас заболят зубы? У нас в Швейцарии некоторые стоматологи и сейчас продолжают работу, так что постарайтесь найти такого у вас, который не ушёл на карантин. Если такой возможности нет, то принимайте болеутоляющие препараты на предстоящей неделе. Ну и о чесноке. На самом деле, конечно, он не облегчает боль. Но если вы верите в чеснок, в то, что он поможет снять боль, то пробуйте. Но лучше, конечно, обратиться за квалифицированной помощью стоматолога», — цитирует Фазеля РИА «Новости».
- 30 марта 2020
-
12:11
-
11:48
-
11:27
-
10:49
-
10:14
-
10:01
-
09:45
-
09:14
-
09:06
-
09:00
-
06:28
-
00:55
-
00:32
-
00:11
- 29 марта 2020
-
23:55
-
23:42
-
23:31
-
22:59
-
22:43
-
22:02
-
21:45
-
21:25
-
20:41
-
20:11
-
20:03
-
19:45
-
18:58
-
18:40
-
18:16
-
17:59
-
17:36
-
16:30
-
16:05
-
15:34
-
15:07