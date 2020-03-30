Тренин — об остановке сезона НХЛ: ситуация была похожа на Челябинск, когда метеорит упал

Нападающий клуба «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин рассказал, как проводит время на карантине.
«Нахожусь в Милуоки, отправили на самоизоляцию. Отправили из „Нэшвилла“, чтобы не жил в отеле, а оставался у себя дома. Ничем не занимаюсь, сижу дома и играю в видеоигры. Стараюсь заниматься спортом.
Почему не приехал домой? Был период в две недели самоизоляции. Думал, что после него разрешат тренироваться или ещё что-то, но всё продлили ещё на десять дней. Хотел уехать, но авиасообщение с Россией уже закрыли.
Паники у людей нет. Выхожу раз в два дня в магазин, там всё спокойно, продукты есть. Люди в масках некоторые.
Узнали об остановке сезона во время выезда. За день до матча в Торонто уже пошли разные слухи. Утром пришли на завтрак, и нам сказали, что сезон временно закрыт. Ситуация была похожа на Челябинск, когда там метеорит упал. Тоже не знали, что делать», — рассказал Тренин в эфире «Матч ТВ».
Ранее несколько игроков НХЛ показали, как тренируются с помощью собак во время карантина.
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