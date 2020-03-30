Чайка — о сложностях обмена Холла: у лиги сейчас много проблем и без «Аризоны»

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка поделился мнением о сложностях обмена Тейлора Холла. В сделку по обмену форварда из «Нью-Джерси Дэвилз» входили два условных выбора на драфте, но из-за коронавируса ситуация может измениться.



«Биллу Дэйли надо заниматься массой проблем. Этот список очень длинный, и в нём значится не только наш обмен. Он занимается проблемами всей лиги. Ему надо думать, когда проводить драфт, когда хоккеисты смогут получить статус свободных агентов, что делать с квалификационными предложениями. Он должен заниматься условными выборами, премиальными выплатами, иммиграционным статусом игроков. И все эти вопросы он должен решать вместе с профсоюзом. Билл умеет находить выходы из самых сложных ситуаций, но пока я не знаю, как нынешние обстоятельства повлияют на наш клуб», — цитирует Чайку официальный сайт НХЛ.



Ранее в интернете появилось видео с игрой техничного мальчика, которого в будущем могут выбрать на драфте НХЛ.

Чайка — о переговорах по контракту с Холлом: мы разговариваем, а дальше будет видно