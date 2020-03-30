Ларионов: нужно перетерпеть сложное время и быть внимательнее с алкоголем

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением о правилах безопасности при коронавирусе.



«Здоровое питание – это обязательно. Я веду свой «инстаграм», стараюсь быть примером для молодёжи и для людей других поколений. Не надо только и делать, что смотреть телевизор. Правильно питайтесь, занимайтесь спортом в домашних условиях. Да, сложное время, но надо выждать паузу и перетерпеть. Многие вещи поменялись, есть смысл вернуться к истокам: чтение книг, самообразование, разобрать вещи дома, провести уборку, уделить максимум время семье. И, конечно, внимательнее с алкоголем. Лично я за ужином могу выпить бокал-полтора вина, но всегда нужно знать меру.



Повторюсь, не забывайте заниматься спортом! Я регулярно им занимаюсь, это помогает разгрузиться, в том числе и очистить голову. Нужен баланс, нужно оставаться позитивным. Весь мир охватила проблема пандемии, только совместными усилиями мы сможем остановить болезнь людей и справиться с инфекцией. Нужно подумать про врачей, которые работают по 24 часа в сутки семь дней в неделю. Помогать им, не нарушать установленные правила, стараться соблюдать всё, что предписано», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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