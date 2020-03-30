Буцаев: «Нефтехимик» хотел не только покусать «Ак Барс», а закуситься с ним

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги сезона в исполнении своей команды. «Нефтехимик» вышел в плей-офф, где проиграл «Ак Барсу» (0-4).
«Общий результат положительный. С одной стороны, мы попали в плей-офф, что для нашего клуба хорошее достижение. Особенно если вспомнить, как мы двигались по ходу регулярного чемпионата. Мы обновили командные рекорды. С другой – мы могли выиграть 10 матчей подряд, а потом шесть проиграть. Не хватало стабильности, хотя с этой проблемой сталкивались многие команды. В плей-офф мы сделали всё возможное, чтобы дать бой победителю конференцию. Мы хотели не просто покусать «Ак Барс», а закуситься с ним. По самоотдаче и желанию у меня нет претензий к команде. Да, мы подошли к плей-офф не в оптимальном физическом состоянии. После дальневосточного выезда регулярки мы испытывали проблемы со здоровьем игроков. Психологический фактор тоже сыграл свою роль – примерно 10 последних матчей регулярки были для нас, как седьмая игра серии плей-офф.
«Нефтехимик» хорошо угадывает с легионерами? Этот процесс даётся очень непросто. Не скрою, что некоторые легионеры, с которыми мы вели переговоры, просто отказались от приглашения. Если вы помните, мы начали сезон с открытыми вакансиями у легионеров. Окончательно мы их закрыли только в октябре. Считаю, что они смогли принести пользу команде, хотя некоторые и не на сто процентов показали свой потенциал. Тем не менее без них нам было бы тяжело пробиться в плей-офф», — цитирует Буцаева официальный сайт КХЛ.
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