Хартикайнен вместе с сыном закладывает виражи на замёрзшем озере
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен весело проводит время вместе с сыном, катаясь по замёрзшему озеру при солнечной погоде. «Мальчики всегда остаются мальчиками» — написал хоккеист в «Инстаграме».
Напомним, сезон в КХЛ прерван из-за коронавируса.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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Привёл бы Умарк «Салават» к Кубку Гагарина? Вопросы, оставшиеся без ответа в КХЛ
За неимением хоккея остаётся только рассуждать.
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