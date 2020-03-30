Хартикайнен вместе с сыном закладывает виражи на замёрзшем озере

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен весело проводит время вместе с сыном, катаясь по замёрзшему озеру при солнечной погоде. «Мальчики всегда остаются мальчиками» — написал хоккеист в «Инстаграме».



Напомним, сезон в КХЛ прерван из-за коронавируса.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»