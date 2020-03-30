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Хартикайнен вместе с сыном закладывает виражи на замёрзшем озере

Хартикайнен вместе с сыном закладывает виражи на замёрзшем озере
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен весело проводит время вместе с сыном, катаясь по замёрзшему озеру при солнечной погоде. «Мальчики всегда остаются мальчиками» — написал хоккеист в «Инстаграме».

Напомним, сезон в КХЛ прерван из-за коронавируса.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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Привёл бы Умарк «Салават» к Кубку Гагарина? Вопросы, оставшиеся без ответа в КХЛ
За неимением хоккея остаётся только рассуждать.
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