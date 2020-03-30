Экс-жена Зайцева: суды рассматривают только неотложные дела. Моё дело — в этой категории

Маргарита Готовцева (Зайцева), бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, поделилась подробностями об готовящемся заседании суда по поводу раздела детей между экс-супругами. Первая судебная инстанция постановила, что опекуном двоих детей, из-за которых в семье Зайцевых разгорелся спор, должна стать их мать. Однако сторона Никиты Зайцева подала апелляцию в Мосгорсуд – суд вышестоящей инстанции.
«Всем привет! Надеюсь все сидят дома, и не нарушают режим, это ведь в наших с вами интересах! Многие спрашивают, что же будет с судом в условиях карантина?
Сейчас суды рассматривают только срочные, неотложные дела. И, к счастью, дела, касающиеся детей, относятся к этой категории. Так что 9 апреля, очень хочется в это верить, заседание не отложат ещё раз. Это, конечно, не будет концом истории, но и хотя бы не затянет её ещё дольше. Так что, ждём вестей», — написала девушка в «Инстаграме».
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