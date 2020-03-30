Генменеджер «Калгари»: трудимся и не опускаем руки. Главные сложности — с контрактами

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Брэд Треливинг поделился мнением об организационных проблемах, связанных с карантином из-за коронавируса.



«Всё это похоже на стометровку на дорожке длиной в 80 метров. Занимаешься повседневными делами, думаешь о семье, стремишься, чтобы там все было хорошо, а затем о команде. Мы стараемся каждый день поддерживать контакт с игроками и сотрудниками, сообщаем им, что происходит, хотя новостей не так много. Я понимаю, что все находятся в напряжении, мы понимаем всю сложность ситуации, но хотим закрыться и получать информацию.



Если не знаешь, что тебя ждёт, переживания и волнения уступают место страхам и отчаянию. Мы признаём и понимаем, что это проблема касается не только нас. Мы трудимся и не опускаем руки. В такие времена очень важно следить и за психологическим состоянием, чтобы не сойти с ума. Главные сложности связаны с общей неопределённостью относительно продолжения сезона, контрактов. Никто не знает, что будет с чемпионатом, с плей-офф», — цитирует функционера официальный сайт лиги.