Ласьков: по Мозякину изменений нет. Не вижу возможности что-то менять

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал, что все хоккеисты клуба отправились на карантин.



«Сейчас все игроки «Металлурга», согласно постановлению губернатора Челябинской области, находятся на карантине. Взрослые хоккеисты разъехались по домам, некоторые молодые изолированно живут на клубной базе. Тренерский штаб и руководство занимаются комплектованием команды. Если требуется прибыть на арену, то соблюдается обязательная проверка температурного режима, все приезжают на личном транспорте. Разумеется, работа ведётся и из дома.



По Сергею Мозякину никаких изменений нет. Предложение сделано, остальное – к его агенту. В нынешней ситуации я не вижу возможности что-то менять», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Мозякин – в «Локомотиве», Песонен – в «Магнитке»? 10 самых ожидаемых трансферов в КХЛ Официально трансферная кампания ещё не началась, но информации о грядущих переходах уже хватает.