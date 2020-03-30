«Подпишем Песонена, Тимкина в клубе не будет». Ласьков рассказал о селекционной работе

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о селекционных планах клуба.



«Защитник Егор Яковлев, как вы знаете, переподписал контракт на новых условиях. Форвард Кулёмин пока нет, но мы ему сделали предложение. Думаю, что найдём общий язык. Остальные дорогостоящие игроки пока контракты не переподписали.



Береглазову мы сделали новое предложение, он думает. Верещагину ещё нет, смотрим за его функциональным состоянием. Ромы Любимова, скорее всего, не будет в команде, Архип Неколенко проходил обследование в Москве. Приедет – будем разговаривать.



По Пивцакину думаем, нам нужно сбалансировать оборонительную линию, а то из «домоседов» были только Минулин и Бирюков, остальные бежали вперёд быстрее нападающих. Тимкина, думаю, не будет в команде. Женя – хороший парень, но мы не видим его в нашей системе. Возможно, ему нужна перезагрузка в карьере.



Что касается финского форварда Харри Песонена, то его мы будем подписывать, собираемся это сделать. По усилению тренерского штаба кандидатура есть, но люди в раздумьях, плюс пока не могут к нам прилететь, ведь ситуация с эпидемией наложила на всё сложности», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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