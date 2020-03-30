У Микаэля Гранлунда из-за остановки сердца умерла новорождённая дочь

Эмми Гранлунд, супруга нападающего «Нэшвилл Предаторз» Микаэля Гранлунда, поделилась на своей странице в сети «Инстаграм» трагическими новостями. В прошлый вторник у пары родилась девочка, но ребёнок оказался мертворождённым, так как у него отсутствовало сердцебиение.

«Наш маленький ангелочек родился без сердцебиения. Мы надеемся на то, что она смотрит на нас, как наш ангел-хранитель, и верим, что всё случается к лучшему», — отметила супруга Гранлунда.

У Эмми и Микаэля уже есть ребёнок: первенец, которого назвали Мило, родился 26 февраля 2019 года.

28-летний Гранлунд принял участие 63 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ, сумев записать в актив 30 (17+13) баллов при показателе полезности "-4" и 28 минутах штрафного времени. Среднее игровое время форварда составляет почти 18 минут за матч.