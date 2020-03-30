Директор «Нефтехимика»: потолок зарплат должен привести к повышению уровня хоккея в КХЛ

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат со следующего сезона КХЛ.

«Поможет ли потолок зарплат таким клубам, как «Нефтехимик», бороться за более высокие места? Думаю, да. Собственно, для этого и принято данное решение. А то очень сложно повышать конкурентность, зрелищность игр в чемпионате КХЛ, когда есть две категории команд: так называемые клубы-олигархи и все остальные.

В каждый сезон обладателем Кубка Гагарина становится один из представителей этого олигархата. Потолок зарплат позволит в какой-то мере уравнять возможности команд при комплектовании. В первую очередь это пойдёт на пользу таким командам, как наша.

Потолок зарплат не позволит богатым клубам иметь в своих составах большой запас игроков. Если будет принято решение о легализации аренды игроков, то его надо только приветствовать.

Руководство лиги сейчас активно работает над решением всех этих вопросов. Думаю, что на повестке встанет также вопрос о драфте юниоров. Можно его по-разному называть – суть не в названии. Сколько у нас хоккейных школ на карте России, которые не имеют отношений с командами КХЛ? А ведь там тоже растут таланты, которые, к сожалению, растворяются из-за невостребованности.

Если бы эти школы выходили своими воспитанниками на драфт, то могли бы зарабатывать на этом. Повысилась бы заинтересованность этих школ в подготовке хорошего резерва.

Я думаю, что всё это должно привести к разумному установлению конкуренции, повышению уровня хоккея в КХЛ. Одним словом, есть множество инструментов для достижения этих целей», — цитирует Ларионова «Реальное время».