Малкин: в семье надо оставаться самым красивым в любой ситуации

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал новое фото с сыном.

«В семье надо оставаться самым красивым в любой ситуации», — написал Малкин в своём «инстаграме».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин в 55 матчах забил 25 голов и сделал 49 результативных передач.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва остаются неизвестными.

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