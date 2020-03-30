Hockey News не включил ни одного россиянина в топ-10 драфта 2021 года

Ни один игрок из России не вошёл в топ-10 фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги в 2021 году по версии авторитетного издания The Hockey News.

Топ-10 выглядит так:

1. н. Аату Рятю («Кярпят», Финляндия)

2. з. Оуэн Пауэр («Чикаго Стил», USHL)

3. н. Кент Джонсон («Трэйл Смоук Итерс», BCHL)

4. н. Чейз Люциус (Юниорская сборная США, USHL)

5. н. Мэттью Бениерс (Юниорская сборная США, USHL)

6. з. Брандт Кларк («Барри Кольтс», OHL)

7. н. Дилан Гёнтер («Эдмонтон Ойл Кингз», WHL)

8. з. Люк Хьюз (Юниорская сборная США, USHL)

9. н. Фабиан Лайселл («Фрёлунда», Швеция)

10. н. Зак Болдуц («Римуски Океаник», QMJHL).

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.