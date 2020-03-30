«Эдмонтон» продлил аренду Броберга в «Шеллефтео» ещё на один сезон

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» продлил аренду в шведский клуб «Шеллефтео» защитника Филиппа Броберга. Выбранный под общим восьмым номером драфта НХЛ-2019 защитник, в прошлом году подписавший с «нефтяниками» контракт новичка, проведёт ещё один сезон в чемпионате Швеции.

В минувшем сезоне Броберг в составе шведского клуба набрал 8 (1+7) очков в 45 матчах.

Напомним, Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тыс. человек.