«Эдмонтон» продлил аренду Броберга в «Шеллефтео» ещё на один сезон

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» продлил аренду в шведский клуб «Шеллефтео» защитника Филиппа Броберга. Выбранный под общим восьмым номером драфта НХЛ-2019 защитник, в прошлом году подписавший с «нефтяниками» контракт новичка, проведёт ещё один сезон в чемпионате Швеции.
В минувшем сезоне Броберг в составе шведского клуба набрал 8 (1+7) очков в 45 матчах.
Напомним, Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тыс. человек.
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