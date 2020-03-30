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Защитник «Монреаля» предоставит бесплатные обеды сотрудникам местной больницы

Защитник «Монреаля» предоставит бесплатные обеды сотрудникам местной больницы
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри и его жена Джули предоставят возможность всем желающим работникам местной больницы бесплатно перекусить в двух ресторанах Монреаля.

Таким образом, Джефф с супругой хотят поблагодарить медицинских работников за их работу по борьбе с распространением коронавируса. Чтобы получить бесплатный обед, сотрудникам больницы необходимо лишь предъявить свои удостоверяющие документы.

Напомним, Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 723 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 30 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 152 тыс. человек.

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