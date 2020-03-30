«Нефтехимик» продлил контракт с Барулиным

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал новый контракт с вратарём Константином Барулиным, информирует официальный сайт нижнекамского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на один сезон.

Прошедший сезон стал для Барулина первым в составе «Нефтехимика». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 голкипер одержал 15 побед в 41 матче, пропуская в среднем за игру 2,57 шайбы и отражая 90,5% бросков. В плей-офф Барулин потерпел три поражения в четырёх матчах (коэффициент надёжности — 1,94, процент отражённых бросков — 93,9).

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский клуб занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Вячеслава Буцаева проиграли «Ак Барсу» со счётом 0-4.