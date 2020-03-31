Несовершеннолетним запретили вход на матчи финальной серии чемпионата Беларуси

Солигорский спортивно-зрелищный комплекс, где во вторник и среду, 31 марта и 1 апреля, пройдут игры финальной серии чемпионата Беларуси между «Шахтёром» и минской «Юностью», ограничил доступ на матчи лицам, не достигшим 18 лет. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Сообщается, что такое решение было принято в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Чемпионат Беларуси — единственный в Европе, не остановившийся из-за коронавируса. Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.

Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси