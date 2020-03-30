Братья Ротенберги перечислили 50 млн рублей больнице имени Боткина

Российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги на фоне пандемии коронавируса пожертвовали инфекционной больнице им. С. П. Боткина 50 млн рублей, сообщает 47news.
Напомним, Аркадий Ротенберг является председателем правления Федерации хоккея России. Борис Ротенберг-старший — основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing, вице-президент Федерации дзюдо России и президент футбольного клуба «Сочи».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 723 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 30 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 152 тыс. человек.
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