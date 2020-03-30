Овечкин — об отметке 50 голов за сезон: хоккей может подождать, здоровье куда важнее

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как проводит время на карантине вместе с семьей.
«Мы позаботились о создании приличного запаса всего необходимого заранее. Так что лишний раз в супермаркет ездить не надо — всё есть. Сейчас главное соблюдать простые правила безопасности, тем более Настя ждёт второго ребенка, и это добавляет ответственности.
У меня есть тренажеры, и я активно призываю всех следовать правилу: тренируйся дома — играй за весь мир. Нужно поддерживать себя в хорошем физическом состоянии. Тренировки никто не отменял, хотя, конечно, это не те нагрузки, к которым мы привыкли.
Выбираемся ли на свежий воздух? Конечно, но гуляем одни, рядом с домом. Я считаю, что каждый человек сегодня должен беречь себя и своих близких. Если эти правила будут соблюдаться, то мы победим любой вирус.
Нет ли разочарования, что не смог преодолеть рубеж в 50 голов? Знаете, хоккей может подождать. Голы голами, но жизнь и здоровье куда важнее.
Наверное, нет смысла доигрывать регулярный чемпионат. Нужно сразу начать розыгрыш Кубка Стэнли. Это самое верное решение. Но как оно будет — покажет время. Ещё раз повторю: берегите себя и родных», — приводит слова Овечкина «Российская газета».
- 30 марта 2020
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