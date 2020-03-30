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Терещенко: если подойти к работе серьёзно, сезон вполне можно спасти

Терещенко: если подойти к работе серьёзно, сезон вполне можно спасти
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко поделился мнением о досрочной остановке сезона КХЛ из-за коронавируса.

«Если подойти к работе серьёзно, сезон вполне можно спасти. Посмотрите, с каким оптимизмом смотрит в будущее НХЛ. За океаном хотят доигрывать уже весной. В крайнем случае готовы провести плей-офф хоть в июле-августе, лишь бы у Кубка Стэнли-2020 был обладатель.

Было бы здорово, если бы в России в этом году всё-таки вручили Кубок Гагарина. Если ФХР и КХЛ сделают так, что сезон будет доигран, федерации и лиге будут благодарны десятки игроков, которые с прошлой осени мечтали о победе в плей-офф и почти целый год работали ради этой победы. Хоккеисты хотят побороться за титул, а болельщики – увидеть главные матчи сезона как по телевизору, так и вживую», — приводит слова Терещенко AllHockey.Ru.

Ранее экс-игрок «Авангарда» Никита Щербак показал, как играет в хоккей с собаками на замёрзшем озере.

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