Тихонов — о завершении сезона КХЛ: можно объявить общую ничью — победила дружба

Нападающий казанского «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился мнением о досрочной остановке сезона КХЛ из-за коронавируса.

«Кому вручать Кубок Гагарина или просто медали? Не знаю. Может, по итогам «регулярки» решат? Что делать с раундом плей-офф — вопрос тоже непростой. Что бы ни решили, кто-то всё равно останется недовольным. Думаю, самое важное — что не будут вручать Кубок Гагарина. А он — основная задача для топовых команд. «Регулярка» — это здорово, но все всё равно идут к кубку.

Какое место было бы справедливым для «Ак Барса»? Не могу ответить. Многие команды хорошо играли, заслуженно вышли в плей-офф, закончив сезон не на первых-вторых местах, прошли в следующий раунд. Тяжело тут что-то решать. Можно объявить общую ничью — победила дружба», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».