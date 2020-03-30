Захаров: если правильно собрать команду, «Динамо» Мн может быть в десятке

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров высказался о том, как улучшить результаты минского «Динамо» в КХЛ.
«Если правильно собрать команду, можно и в десятке быть. Условия все есть: город хороший, арена шикарная. «Барыс» в той же ситуации ведь попадает. И не просто попадает – на втором месте находится.
Правильно собрать – это как? Да вот как «Барыс». У них ведь сколько там хоккеистов из клуба в сборной – 18-20? Вот это правильно. Скабелка показал, как нужно создавать команду в интересах национальной команды, и результата она добилась приличного, и игру демонстрировала хорошую. За исключением одного турнира – жаль, что так всё закончилось на олимпийской квалификации», — приводит слова Захарова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
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