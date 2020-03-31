Проскуров — о действиях голкипера «Юности»: не вижу смысла поднимать такой шум

Главе Судейского корпуса ФХБ Владимир Проскуров прокомментировал действия голкипера «Юности» Игоря Брикуна. Голкипер «Юности», который находился на скамейке, клюшкой выбил у нападающего шайбу. Судьи этот момент пропустили, а «горняки» не реализовали атаку на пустые ворота.

«Ситуация интересная, но ничего сверхъестественного в ней нет. Исходя из правил, надо принимать решение, руководствуясь двумя пунктами. Первый – атака соперника, не владеющего шайбой. Второй – связанный с выходом игроков при замене вратаря на шестого полевого. Если бы арбитры расценили это как атаку игрока, не владеющего шайбой, то надо было засчитывать взятие ворот.

Мы смотрели момент с камер двух судей. Но так получилось, что ни с одной из них не видно, что произошло. Арбитры просто не видели этого эпизода, хотя методически располагались на площадке правильно. Бывают такие моменты – форс-мажор. Брикун здесь не играет в шайбу, при приближении момента мы видим, что касания клюшкой нет. Вратарь просто создает помеху.

Повторюсь – момент неординарный, редкий. Но не вижу смысла поднимать такой шум. Хотя некоторые призывают дисквалифицировать, наказать… Ещё раз отмечу: если бы судьи расценили момент, как атаку игрока, не владеющего шайбой, то исходя из двух разных пунктов правил нужно было засчитывать взятие ворот», — приводит слова Проскурова пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.