Хедман — о пандемии: в это время хочется быть поближе к семье

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман рассказал, как в Швеции борются с пандемией коронавируса.

«Конечно, я бы хотел быть там тоже. В это время хочется быть поближе к семье, но надо быть уверенным, что там достаточно безопасно для возвращения.

В Эрншёльдсвике были один или два случая коронавируса. Пока им в общем-то везёт, но они все ещё очень осторожны с тем, что делают, и пытаются оставаться в домах, соблюдая социальную дистанцию.

Ещё даже не все школы закрыты, но всё меньше и меньше детей в них ходит. Все больше ребят остаются дома, и о них заботятся родители. Но все сейчас переживают примерно одно и то же — это беспрецедентные времена, в которые мало что находится под нашим контролем. При этом они всё знают и всё понимают», — приводит слова Хедмана пресс-служба

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 780 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 37 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 164 тыс. человек.