Серебряный призёр МЧМ-2019 в составе США Мэдден подписал 3-летнее соглашение с «Кингз»

20-летний американский форвард Тайлер Мэдден подписал 3-летний контракт новичка с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», сообщает Sportsnet.

Прежде чем подписать контракт с «Лос-Анджелесом», нападающий недавно завершил свой второй курс обучения в Северо-Восточном университете Изначально Мэдден был выбран «Ванкувер Кэнакс» в третьем раунде драфта 2018 года под общим 68-м номером, но «короли» приобрели его права в прошлом месяце в рамках сделки по обмену Тайлера Тоффоли.

Мэдден лидировал в северо-восточной лиге с 37 (19+18) очками в этом сезоне. Тайлер также был в составе сборной США на молодёжном чемпионате мира по хоккею в 2019 году, завоевав серебряную медаль на турнире и набрав 4 (3+1) очка в 7 играх при показателе полезности «-1».

Отец Мэддена — Джон выиграл три Кубка Стэнли — два с «Нью-Джерси Дэвилз» и один с «Чикаго Блэкхоукс».