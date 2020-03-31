«Эдмонтон» и «Калгари» объявили сокращении персонала на общую сумму в 289 человек

Клубы НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флеймз» объявили о временных планах укомплектования штата работников, которые включают сокращения персонала и выплаты компенсации, в связи с приостановкой регулярного чемпионата НХЛ из-за пандемии коронавируса, сообщает TSN.
С 13 апреля компания «Ойлерз Энтертеимент Груп» ввела временное сокращение на 139 сотрудников, а спортивно-развлекательная корпорация «Калгари» приняла решение о 60-дневном временном увольнении около 150 сотрудников.
«Как и многие другие компании в индустрии спорта, развлечений и туризма, мы реализуем эти меры перед лицом беспрецедентной проблемы и быстро меняющейся ситуации. Эти действия являются сложными, но необходимыми для реагирования на реальность эффективного закрытия нашего бизнеса. Несмотря на это, мы по-прежнему привержены тому, чтобы делать всё возможное для наших сотрудников», — сказал президент и главный операционный директор «Ойлерз» Том Ансельми. «Мы максимально защищаем средства к существованию наших сотрудников и стремимся вернуть их к работе, так скоро, насколько это возможно».
Приблизительно 150 сотрудников, представляющих 50% рабочей силы, занятой полный рабочий день, получили уведомление о 60-дневном временном увольнении, вступающем в силу 13 апреля. «Калгари» обеспечит выплату страхового возмещения по безработице всем работникам, пострадавшим от временного увольнения, и продолжит оплачивать медицинские и стоматологические услуги. Другие 150 сотрудников увидят сокращение зарплаты от 10 до 25 процентов.
«Эдмонтон», набрав 83 очка в 71 встрече, занимает 4-е место в Западной конференции, а «Калгари» (79) – 7-е.
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