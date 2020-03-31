Овечкин и Кузнецов провели совместную тренировку на свежем воздухе

Российские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели совместную тренировку на свежем воздухе во время карантина и приостановления регулярного чемпионата НХЛ в связи с пандемией коронавируса.
Видео доступно на «Чемпионате».
34-летний Овечкин принял участие в 68 матчах текущего регулярного сезона, набрав 67 (48+19) очков при показателе полезности «-12». Всего за карьеру он провёл 1 152 матча, в которых набрал 1 278 (706+572) очков с коэффициентом полезности «+82».
27-летний Кузнецов за 63 матча нынешнего сезона отметился 19 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами (52 очка) и заработал показатель полезности «-2». Всего за 7 сезонов за «Вашингтон» он сыграл 479 встречах, отметившись 389 (120+269) набранными очками, а коэффициент полезности составил «+61».
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