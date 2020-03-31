Драйзайтль: коронавирус преподает нам всем небольшой урок, который может быть полезен

24-летний немецкий нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль рассказал, как проводит свободное время в условиях карантина из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

«Смотрю ли матчи «классики» НХЛ? Да, но должен сказать, что это немного дразнит. Вы начинаете скучать по игре ещё больше. Это касается всех игроков. Если мы не сможем сыграть в плей-офф, это печально. Но здоровье людей в это время важнее. Пока руководство лиги принимает правильные решения. Сохраняйте позитивный настрой и придерживайтесь его — как и мы», — сказал он. «Мы все хотим вернуться к игре как можно скорее, но сейчас в мире происходит одна важная вещь, и мы должны это принять. Надеюсь, мы скоро вернёмся к игре



Попробуйте делать что-то новое каждый день. Сохраняйте физическую форму. Переходите на пробежки., делайте «лесенку» и все виды различных упражнений. Например, я стараюсь время от времени бегать и играть с собакой. Но кроме этого, конечно, у меня не так много возможностей поработать над своими хоккейными навыками.



Чёрт возьми, у меня сейчас много времени на просмотр фильмов и шоу. Я чувствую, что посмотрел почти всё. Из последнего это телесериал – «Это мы», могу посоветовать его и вам.

Хотел ли вернуться к родителям в Кёльн? Я не думаю, что для меня имеет смысл лететь туда прямо сейчас. Тем более что там, наверное, хуже, чем здесь. Я сейчас в хорошем и безопасном месте.

Коронавирус преподает нам всем небольшой урок. Вы начинаете думать о том, сколько вещей вы касаетесь, сколько микробов распространяется по всему миру. Трудно осознавать, что люди уходят из жизни, но это должно быть частью этого урока. В то же время для нас хорошо, что мы видим, что может сделать мир, если мы не будем относиться к нему правильно. Сейчас трудное время. Но, с одной стороны, это может быть полезно для нас», — приводит слова Леона Sportsnet.

В остановленном из-за коронавируса регулярном чемпионате НХЛ немец лидировал в гонке бомбардиров с 110 (43+67) очками в 71 матче.