«Пытаюсь отравить людей». Панарин шутит и играет мышцами в гостях у Бобровских

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выложил видео в «Инстаграм», на котором показал, чем занимается, пока сезон в лиге поставлен на паузу.

На ролике Панарин готовит на кухне у другого российского игрока НХЛ, вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского. Форвард явно находится в хорошем настроении. Собеседница за кадром спросила у него «готовить обязательно нужно без майки?». Панарин в ответ молча поиграл мышцами.

НХЛ, как и другие мировые спортивные соревнования, приостановлена из-за пандемии коронавируса. Руководство лиги приняло такое решение после того, как о приостановке объявила Национальная баскетбольная ассоциация.

Панарин в регулярном чемпионате-2019/2020 набрал 95 (32+63) очков.