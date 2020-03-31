Ткачук: у игроков «Оттавы», заразившихся коронавирусом, всё хорошо

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэйди Ткачук рассказал о том, как обстоят дела у двух хоккеистов команды, у которых был диагностирован коронавирус.
«У этих парней всё хорошо. У нас сплочённая команда, мы все общаемся друг с другом. Конечно, мы все обеспокоены состоянием их здоровья. Во всём мире происходят сумасшедшие вещи. Сейчас у нас нет возможности куда-то ходить и развлекаться, но мы заботимся о тех, кто пострадал. Сохранять форму, сидя дома, нелегко, но я стараюсь оставаться активным, насколько это возможно.
Что касается тех партнёров, с кем бы я был не против сесть на карантин, то выберу Томаса Шабо. Он очень неплохо готовит — я был у него в гостях пару раз, был очень вкусный обед. А вот с кем не смог бы выдержать, так это Колин Уайт. Две недели подряд есть стейк с картофельным пюре — я бы этого не смог», — приводит слова Ткачука Ottawa Sun.
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