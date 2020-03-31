Рейтинг драфта-2020 от эксперта TSN: Аскаров — 7-й, Амиров — 19-й, Мухамадуллин – 28-й

Североамериканский обозреватель TSN Крэйг Баттон составил свой рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги, который должен пройти летом 2020 года. Из россиян в топ-30 попали голкипер Ярослав Аскаров, нападающий Родион Амиров и защитник Шакир Мухамадуллин.

1. н. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL)

2. н. Тим Штюцле («Мангейм», Германия)

3. н. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)

4. н. Коул Перфетти («Сагино», OHL)

5. з. Джейми Дрисдейл («Эри Оттерс», OHL)

6. н. Джек Куинн («Оттава 67», OHL)

7. в. Ярослав Аскаров («СКА-Нева», Россия)

8. н. Марко Росси («Оттава», OHL)

9. н. Лукас Рэймонд («Фрелунда», Швеция)

10. н. Хендрикс Лапьер («Шикутими», QMJHL)



…19. н. Родион Амиров («Салават Юлаев», Россия)



...28. з. Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Россия)

Ранее в интернете появилось видео, на котором маленький мальчик демонстрирует невероятное владение шайбой.