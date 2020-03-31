Расписание хоккейных матчей на 31 марта

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все хоккейные турниры по всему миру были остановлены. А вот в Беларуси матчи, несмотря ни на что, проводят.
Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводиться.
Сегодня, 31 марта, состоится третий матч финала плей-офф Экстралиги между «Шахтёром» и «Юностью». Начало матча — в 19:30 мск. После двух матчей счёт в серии 1-1.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. По данным на 31 марта, в России зафиксировано 1836 случаев заболеваний коронавирусом, из них умерли — 12 человек, а вылечились – 66. Всего в мире насчитывается более 700 тыс. заразившихся инфекцией SARS-CoV-2.
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