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Расписание хоккейных матчей на 31 марта

Расписание хоккейных матчей на 31 марта
Хоккей / Прочие 0

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все хоккейные турниры по всему миру были остановлены. А вот в Беларуси матчи, несмотря ни на что, проводят.

Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводиться.

Сегодня, 31 марта, состоится третий матч финала плей-офф Экстралиги между «Шахтёром» и «Юностью». Начало матча — в 19:30 мск. После двух матчей счёт в серии 1-1.

Беларусь - Экстралига - плей-офф. Финал. 3-й матч
31 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Шахтёр-Солигорск
Солигорск
Не начался
Юность-Минск
Минск

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. По данным на 31 марта, в России зафиксировано 1836 случаев заболеваний коронавирусом, из них умерли — 12 человек, а вылечились – 66. Всего в мире насчитывается более 700 тыс. заразившихся инфекцией SARS-CoV-2.

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В Беларуси продолжаются финальная серия Экстралиги «Шахтёр» — «Юность» и любительские турниры. Жириновский недоволен.
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