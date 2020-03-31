Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 31 марта

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 31 марта.
2011 год. «Локомотив» — «Атлант» — 3:2 ОТ (пятой матч серии)
Шайба Ивана Ткаченко на 10-й минуте овертайма перевела противостояние в шестой матч.
2012 год. «Трактор» — «Авангард» — 2:3 ОТ (второй матч серии)
Автором победной шайбы стал защитник гостей Никита Пивцакин, отличившийся в начале второго овертайма.
2013 год. «Ак Барс» — «Трактор» — 1:2 ОТ (пятый матч серии)
И снова исход матча решился в овертайме. Петри Контиола воспользовался передачей Евгения Кузнецова и за восемь секунд до конца первого дополнительного периода принёс победу гостям. Челябинцы одержали важнейшую победу, благодаря чему сделали счёт в серии 2-3. Впоследствии команда Валерия Белоусова оставила всё противостояние за собой.
2016 год. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ (пятый матч серии)
Гол Ярослава Косова на 82-й минуте матча вывел магнитогорский клуб в финал Кубка Гагарина.
- 31 марта 2020
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- 30 марта 2020
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