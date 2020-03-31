Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 31 марта

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 31 марта.

2011 год. «Локомотив» — «Атлант» — 3:2 ОТ (пятой матч серии)

Шайба Ивана Ткаченко на 10-й минуте овертайма перевела противостояние в шестой матч.

2012 год. «Трактор» — «Авангард» — 2:3 ОТ (второй матч серии)

Автором победной шайбы стал защитник гостей Никита Пивцакин, отличившийся в начале второго овертайма.

2013 год. «Ак Барс» — «Трактор» — 1:2 ОТ (пятый матч серии)

И снова исход матча решился в овертайме. Петри Контиола воспользовался передачей Евгения Кузнецова и за восемь секунд до конца первого дополнительного периода принёс победу гостям. Челябинцы одержали важнейшую победу, благодаря чему сделали счёт в серии 2-3. Впоследствии команда Валерия Белоусова оставила всё противостояние за собой.

2016 год. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ (пятый матч серии)

Гол Ярослава Косова на 82-й минуте матча вывел магнитогорский клуб в финал Кубка Гагарина.