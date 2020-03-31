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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 31 марта

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 31 марта
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 31 марта.

2011 год. «Локомотив» — «Атлант» — 3:2 ОТ (пятой матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
31 марта 2011, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Атлант
Московская область
0:1 Мозякин (Траханов) – 15:22' (5x5)   0:2 Обшут (Иргл, Марек) – 21:35' (5x4)   1:2 Ткаченко (Демитра, Вашичек) – 50:39' (5x5)   2:2 Галимов (Королюк, Демитра) – 59:55' (6x4)   3:2 Ткаченко (Чернквист, Рахунек) – 69:50' (5x5)

Шайба Ивана Ткаченко на 10-й минуте овертайма перевела противостояние в шестой матч.

2012 год. «Трактор» — «Авангард» — 2:3 ОТ (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
31 марта 2012, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омская область
0:1 Сёмин (Курьянов, Салмела) – 02:29' (5x5)   1:1 Кузнецов – 09:23' (5x4)   2:1 Кузнецов (Рябыкин, Куинт) – 35:09' (5x4)   2:2 Пережогин (Салмела, Рямё) – 40:36' (5x5)   2:3 Пивцакин (Червенка, Попов) – 86:01' (5x5)

Автором победной шайбы стал защитник гостей Никита Пивцакин, отличившийся в начале второго овертайма.

2013 год. «Ак Барс» — «Трактор» — 1:2 ОТ (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
31 марта 2013, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Булис (Куинт, Чистов) – 15:10' (5x5)   1:1 Никулин (Корнеев, Морозов) – 49:51' (5x3)   1:2 Контиола (Ничушкин) – 79:52' (5x5)

И снова исход матча решился в овертайме. Петри Контиола воспользовался передачей Евгения Кузнецова и за восемь секунд до конца первого дополнительного периода принёс победу гостям. Челябинцы одержали важнейшую победу, благодаря чему сделали счёт в серии 2-3. Впоследствии команда Валерия Белоусова оставила всё противостояние за собой.

2016 год. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
31 марта 2016, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Гончаров (Лисин, Прохоркин) – 20:42' (5x4)   0:2 Майоров (Лепистё, Логинов) – 22:39' (5x5)   1:2 Зарипов (Сёмин, Коварж) – 26:21' (5x4)   2:2 Береглазов (Сёмин, Филиппи) – 43:52' (5x4)   3:2 Косов (Кайгородов, Потехин) – 81:37' (5x5)

Гол Ярослава Косова на 82-й минуте матча вывел магнитогорский клуб в финал Кубка Гагарина.

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