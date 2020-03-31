ИИХФ примет окончательное решение по месту проведения ЧМ-2021 в конце апреля
Глава ИИХФ Рене Фазель заявил, что Международная федерация хоккея примет окончательное решение по поводу того, где пройдёт чемпионат мира 2021 года и последующие турниры, в конце апреля.
«Мы находимся в контакте с оргкомитетами всех ближайших пяти чемпионатов мира, спрашиваем, как они видят нынешнюю ситуацию, связанную с возможным переносом турниров на один год. Отложить чемпионаты мира на год сложно — возникают проблемы со страховкой.
На данный момент всё выглядит так, что чемпионат мира следующего года пройдёт в Беларуси и Латвии, окончательное решение будет в конце апреля. Конгресс? В конце апреля мы будем знать больше, когда проводить конгресс — в конце мая или июня", — цитирует Фазеля ТАСС.
Глава ИИХФ Фазель написал открытое письмо касательно отмены ЧМ-2020
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